زيلينسكي: على واشنطن «إقناع» موسكو بوقف إطلاق النار

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، أن على واشنطن أن «تقنع» موسكو بقبول مقترح وقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً الذي طُرح خلال المحادثات الأوكرانية الأميركية في جدة بالسعودية.

وقال زيلينسكي في كلمته اليومية عبر وسائل التواصل الاجتماعي «يتعين على الولايات المتحدة إقناع روسيا بالقيام بذلك»، مضيفاً أن أوكرانيا تنظر إلى اقتراح الهدنة «بشكل إيجابي».

وقال «أوكرانيا تقبل هذا الاقتراح.... نحن مستعدون لاتخاذ مثل هذه الخطوة».

وأضاف زيلينسكي بعد المحادثات أن الولايات المتحدة «تفهم حججنا وتدرك فحوى مقترحاتنا»، شاكراً الرئيس الأميركي دونالد ترامب على «المحادثة البناءة» بين فريقي البلدين.

وأضاف زيلينسكي أن «أوكرانيا مستعدة للسلام. ويجب على روسيا أن تظهر ما إذا كانت مستعدة لإنهاء الحرب أو مواصلتها».

كما تحدث رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندري يرماك الذي شارك في المفاوضات في جدة، عن لقاء «بناء».

وأكد على تطبيق تلغرام أن «السلام العادل هو المفتاح بالنسبة لنا. نريد سلاماً دائماً».