شكرا لقرائتكم خبر عن مصر الخير عضو التحالف الوطنى تجهز وجبات الإفطار والسحور والخيام الرمضانية والان مع تفاصيل الخبر

تجهز يوميًا مؤسسة مصر الخير، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وجبات الإفطار والسحور للخيام الرمضانية التي تقيمها، لتلبية احتياجات الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان الكريم.

وتسعى المؤسسة هذا العام إلى تقديم الدعم الغذائي للأسر في مختلف أنحاء مصر، من خلال إعداد وتوزيع وجبات الإفطار والسحور بشكل منتظم طوال أيام الشهر المبارك، كما تساهم المؤسسة في إقامة الخيام الرمضانية، التي توفر بيئة مناسبة للأسر والأفراد للاستمتاع بوجبات رمضان في جو من التكافل الاجتماعي.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود مؤسسات التحالف الوطني المتواصلة لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الأسر الأولى بالرعاية.