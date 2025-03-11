شكرا لقرائتكم خبر عن أسقفة الخدمات عضو التحالف الوطنى تنظم ورشة للسيدات حول إعادة التدوير والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار جهودها المستمرة لتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة، نفذت أسقفية الخدمات عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي دورة حول إعادة التدوير للسيدات، في مركز الأسرة والطفل بقرية سلامون بمحافظة سوهاج، بالتعاون مع جهاز شؤون البيئة.

وألقى أسامة داود، أخصائي التوعية البيئية بجهاز شؤون البيئة، ورشة عمل بعنوان "أهمية الحفاظ على البيئة" بحضور 20 سيدة من أهالي القرية.

وتطرق داود خلال ورشة العمل إلى عدة محاور رئيسية، شملت مظاهر التلوث وتأثيره على الصحة العامة، بالإضافة إلى شرح خطورة المخلفات المنزلية وكيفية الاستفادة منها والتخلص منها بطريقة آمنة، كما قدم العديد من الإرشادات حول كيفية إعادة استخدام الزيوت والتخلص منها بشكل سليم.

تأتي هذه الورشة في إطار تعزيز الوعي البيئي بين السيدات، وتمكينهن من تطبيق ممارسات صديقة للبيئة في حياتهن اليومية.