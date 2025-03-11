شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المستقلين الجدد: مصر استطاعت أن تحافظ على كرامة الأمة بشهدائها والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن لقاء الرئيس السيسى، اليوم، بالندوة التثقيفية الحادية والأربعين للقوات المسلحة، بمناسبة يوم الشهيد، بمثابة تجديد العقد الاجتماعى ما بين الشهداء وأسرهم والدولة المصرية والقيادة المصرية مع أسر الشهداء.

وأضاف رئيس حزب المستقلين الجدد، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن مصر خاضت فى تاريخها الحديث حروب وتم بذل الجهود والأموال والتضحيات من الشهداء الأبرياء بدمائهم الزكية واستطاعت مصر أن تحفظ كرامتها وكرامة الأمة.

وأوضح هشام عناني، أن انتصار العاشر من رمضان نقطة فارقة فى التاريخ العسكرى المصرى، وفى خلال الحروب التى خاضتها الدولة سالت دماء زكية على أرضها واستطاعت أن تبنى المجد للوطن، وتخلق الاستقرار للأمة المصرية.

وأكد هشام عنانى أن الرئيس السيسى حريص كل الحرص على تكريم أسر الشهداء، والتأكيد على العقد الاجتماعى ما بين الدولة المصرية وأن مصر لا تنسى أبنائها ولا عائلاتهم.