شكرا لقرائتكم خبر عن من وحى "ولاد الشمس".. هل يجوز استمرار الأيتام بالدار بعد بلوغهم سن الخروج؟ والان مع تفاصيل الخبر

يناقش مسلسل ولاد الشمس للنجمين أحمد مالك وطه دسوقى، قضية الأيتام والتحديات التى يواجهونها داخل دار الأيتام وخارجها مع المجتمع، وتورط الأطفال فى قضايا مثل تجارة المخدرات،كما يسلط المسلسل الضوء قضية الاستمرار فى دور الأيتام وذلك من خلال شخصية ولعة ومفتاح، اللذان نشآ فى دار أيتام ومازالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهم السن القانونى للخروج منها.

قانون الطفل رقم 12 لعام 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، فى المادة 48 نص على أنه يقصد بمؤسسة الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، كل دارلإيـواء الأطفـال الـذين لا تقل سنهم عن ست سنوات، ولا تزيد على ثمانى عشرة سنة، والمحرومين من الرعاية الأسـرية بسـبب اليتم أو تصدع الأسرة أو عجزها عن توفيرالرعاية الأسرية السليمة للطفل.

و لكنه أجاز فى نفس المادة استمرار الطفل فى المؤسسـة إذا كـان ملتحقـًا بـالتعليم العـالى إلى أن يـتم تخرجـه متـى كانـت الظروف التى أدت إلى التحاقة بالمؤسسة قائمة واجتاز مراحل التعليم بنجاح

وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إصداراللائحة النموذجية لتلك المؤسسات.