زيلينسكي يطلب من واشنطن إقناع روسيا بهدنة الـ 30 يوما

طالب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، من الإدارة الأمريكية إقناع روسيا بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما.

وقال زيلينسكي: "إن على واشنطن أن تقنع موسكو بقبول مقترح وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما الذي طرح خلال المحادثات الأوكرانية الأمريكية في جدة بالسعودية".

وأوضح زيلينسكي في كلمته اليومية عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "يتعين على الولايات المتحدة إقناع روسيا بالقيام بذلك"، مضيفا أن أوكرانيا تنظر إلى اقتراح الهدنة "بشكل إيجابي".

وكانت أوكرانيا قد أيدت مقترحا أميركيا يقضي بإعلان هدنة مدتها 30 يوما في الحرب الدائرة مع روسيا، وذلك في خطوة هامة نحو تخفيف حدة الصراع المستمر.

وجاء هذا التأييد بعد مفاوضات استمرت لأكثر من ثماني ساعات في مدينة جدة الساحلية على البحر الأحمر في السعودية، بين ممثلين عن الولايات المتحدة وأوكرانيا.

وفي بيان مشترك صدر عن الجانبين، أكدت واشنطن أنها وافقت من طرفها على وقف تعليق المساعدات العسكرية لأوكرانيا وتبادل المعلومات الاستخباراتية معها "فورا"، وهو ما يعد خطوة رئيسية لدعم كييف في إطار هذه الهدنة.

كما تم التوصل إلى اتفاق لإبرام اتفاقية المعادن بين الطرفين في "أقرب وقت ممكن".

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن على روسيا أن تقرر ما إذا كانت ستقبل وقف إطلاق النار مع أوكرانيا، التي قال إنها مستعدة للمفاوضات.

وأوضح روبيو للصحفيين في جدة: "سننقل هذا العرض الآن إلى الروس ونأمل أن يوافقوا على السلام. الكرة الآن في ملعبهم".

وأعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، الثلاثاء، عن أمله في إنهاء الحرب في أوكرانيا بعد أن قبلت كييف اقتراح الهدنة.

وأفاد والتز الصحفيين: "لقد انتقلنا من مسألة ما إذا كانت الحرب ستنتهي إلى كيفية إنهائها"، مضيفا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب "حرّك الحوار العالمي بأكمله". وذكر أنه سيتحدث إلى نظيره الروسي.

ويأتي هذا الإعلان في وقت أعلن الجيش الروسي عن إحراز تقدم كبير في منطقة كورسك الحدودية التي كانت قد سيطرت عليها أوكرانيا في وقت سابق.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية عبر تطبيق تليجرام، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية تم دحرها من عدة قرى، وتم استعادة أكثر من 100 كيلومتر مربع من الأراضي.

وأظهرت الصور التي نشرتها وزارة الدفاع جنودا روسا على مشارف مدينة سودجا، وهي بلدة صغيرة كانت نقطة محورية في المنطقة التي سيطرت عليها أوكرانيا داخل كورسك.