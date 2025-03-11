وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في مؤتمر صحافي: «أستطيع أن أؤكد لكم جميعا هنا وللشعب الأمريكي أن المعلومات التي تلقيناها من هذا الاجتماع طوال اليوم - والتي تم إطلاع الرئيس عليها - إيجابية. كانت مناقشات مثمرة».
كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض: محادثاتنا مع أوكرانيا في جدة إيجابية ومثمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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