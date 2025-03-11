البيت الأبيض: محادثاتنا مع أوكرانيا في جدة إيجابية ومثمرة

وصف البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، المحادثات مع أوكرانيا في مدينة جدة، بـ"الإيجابية والمثمرة"، فيما ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على كييف للتوصل إلى اتفاق مع روسيا لإنهاء الحرب، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في مؤتمر صحافي: «أستطيع أن أؤكد لكم جميعا هنا وللشعب الأمريكي أن المعلومات التي تلقيناها من هذا الاجتماع طوال اليوم - والتي تم إطلاع الرئيس عليها - إيجابية. كانت مناقشات مثمرة».