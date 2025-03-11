شكرا لقرائتكم خبر عن النائب هشام سويلم: شهداء مصر هم صناع النصر وحماة الكرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بخالص الإشادة والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على كلمته التي ألقاها خلال الندوة التثقيفية الحادية والأربعين، والتي نظمتها القوات المسلحة المصرية.

وأكد النائب هشام سويلم، أن كلمة الرئيس كانت نموذجًا راقيًا للفكر الوطني والرؤية الاستراتيجية العميقة، التي تعكس التزام مصر بمسيرتها نحو تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة، مشيدا بجهود الرئيس السيسى في استحضار ذكرى شهداء الوطن الأبرار، الذين قدموا أرواحهم فداءً لتراب هذا الوطن، ليبقى شامخًا وعزيزًا.

وأضاف سويلم: "شهداؤنا لم يقدموا أرواحهم من أجل الحاضر فقط، بل من أجل مستقبل الأجيال القادمة. إنهم بحق صناع النصر وحماة الكرامة، الذين جسدوا أسمى معاني الولاء والانتماء لمصر".

كما أشاد النائب بموقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، والذي أكد عليه الرئيس في كلمته، مشيرًا إلى أن مصر ستظل داعمًا رئيسيًا لحقوق الشعب الفلسطيني، وستعمل على تحقيق العدل والسلام في المنطقة.

ووجه النائب هشام سويلم التحية لأسر الشهداء، مؤكدًا أن مصر لن تنسى أبناءها الأوفياء، وأن دماء شهدائها ستظل شعلة تضيء طريق المستقبل، كما أشاد بدور القوات المسلحة المصرية، التي تظل درع الوطن وسيفه الحامي لمقدرات الشعب المصري، داعيا جميع أبناء الوطن إلى التكاتف خلف القيادة السياسية والعسكرية، والعمل بجد وإخلاص لمواصلة مسيرة البناء والتنمية، حتى تظل مصر دائمًا كما أرادها شهداؤنا: وطنًا قويًا، آمنًا، ومستقرًا.