شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس حزب الوعى: كلمة الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية أبرزت تضحيات الشهداء والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس عادل زيدان، نائب رئيس حزب الوعي، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الحادية والأربعين بمناسبة يوم الشهيد والمحارب القديم، تأتي تجسيداً لواقع تعيشه مصر، حيث أصبحت التنمية والأمن والاستقرار نتائج ملموسة للتضحيات التي قدمها الشهداء.

وأكد زيدان، في تصريحات صحفية له، أن الدولة المصرية تدرك أن قوتها الداخلية هي التي تمنحها القدرة على التأثير إقليميًا، وأن الحفاظ على الثوابت الوطنية هو الضامن الحقيقي لاستمرار هذا الدور، مشيرا إلى أن كلمة الرئيس السيسى تؤكد على مسار راسخ لمصر في حاضرها ومستقبلها.

وتابع: ارتباط هذه المناسبة بذكرى العاشر من رمضان أضفى عليها بُعدًا تاريخيًا أعمق، حيث حملت هذه الذكرى معاني الصمود والانتصار، وذكرّت الجميع بأن الجيش المصري عندما قرر استعادة كرامته وأرضه، فعل ذلك بإرادة لا تعرف المستحيل.

وأضاف زيدان، أن الرئيس السيسي أراد من خلال هذا الربط أن يرسّخ فكرة أن التحديات التي واجهتها مصر في الماضي لم تختلف كثيرًا عن تلك التي تواجهها اليوم، وأن الانتصار في أي معركة، سواء كانت عسكرية أو تنموية، لا يتحقق إلا بالإرادة والعزيمة والعمل الجاد.

وأوضح زيدان، أن الرئيس السيسي حرص على إيصال رسائل للمستقبل بأن مصر، التي حققت النصر في معركة أكتوبر، قادرة على تحقيق الانتصار في معركة البناء التي تخوضها الآن، وقادرة على مواجهة أي تهديدات تتعلق بأمنها القومي.