شكرا لقرائتكم خبر عن النائب سامح الشيمي: كلمات الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية تؤكد أن مصر لا تنسى أبناءها والان مع تفاصيل الخبر

أشاد النائب سامح الشيمي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، بكلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الحادية والأربعون للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، مؤكدًا أنها كانت تعبيرًا صادقًا عن التزام الدولة تجاه شهدائها، ورسالة واضحة بأن مصر لا تنسى من قدموا حياتهم دفاعًا عن ترابها.

وقال الشيمي في بيان له، إن كلمات السيد الرئيس السيسي جاءت لتعكس وعي القيادة السياسية بحجم التضحيات التي بُذلت، ورسالة وطنية تحمل في طياتها أسمى معاني العرفان والوفاء، حيث أكد الرئيس السيسي على أن الشهداء لم يموتوا سدى، بل أسسوا بدمائهم لمستقبل آمن ومستقر لمصر، بما يُعبّر عن عقيدة الدولة المصرية في الحفاظ على أمنها القومي وحماية مقدراتها.

وأوضح أن هذه الندوة ليست مجرد مناسبة لإحياء الذكرى، بل محطة لإعادة التأكيد على أن الجيش المصري كان وسيظل درع الأمة وسيفها.

كما أشاد بموقف الرئيس السيسي الواضح تجاه القضية الفلسطينية، حيث أكد أن مصر ترفض العدوان على غزة، وتعمل بلا كلل لوقف نزيف الدم الفلسطيني، موضحا أن هذا الموقف ليس جديدًا على مصر، بل هو امتداد لدورها التاريخي في الدفاع عن القضية الفلسطينية، مشددًا على أن الأمن القومي المصري مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن في قطاع غزة، وأن دعم الأشقاء الفلسطينيين ليس مجرد التزام سياسي، بل واجب قومي وأخلاقي لا يمكن التخلي عنه.

واختتم الشيمي تصريحه بالتأكيد على أن كلمات الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية يجب أن تكون منهاج عمل للأجيال القادمة، لترسيخ قيم الولاء والانتماء، وتعزيز روح الوطنية، مشيرًا إلى أن هذه المناسبة تذكير دائم بأن مصر لا تُبنى إلا بتضحيات أبنائها، وأن الشهداء سيبقون دائمًا في قلب الوطن، تحيا ذكراهم مع كل إنجاز يتحقق، وكل تحدٍ يُواجه، وكل خطوة جديدة تُخطوها الدولة المصرية نحو المستقبل.