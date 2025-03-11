شكرا لقرائتكم خبر عن حزب السادات: الرئيس السيسى طرح خلال كلمته بالندوة التثقفية رؤية وطنية تعزز مسيرة التقدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي ألقاها خلال الندوة التثقيفية الحادية والأربعين، والتي نظمتها القوات المسلحة المصرية.

وأعرب النائب عفت السادات عن تقديره للرؤية الواضحة التي طرحها الرئيس في كلمته، والتي تؤكد على أهمية الحفاظ على مكتسبات الوطن وتعزيز مسيرته نحو التقدم والازدهار، مضيفا: "كلمة الرئيس كانت تجسيدًا لروح العزيمة والإصرار التي تميز بها شهداؤنا الأبرار، الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أن تظل مصر وطناً حراً آمناً".

وأشار إلي أن حزب السادات الديمقراطي يرى في شهداء الوطن رمزًا للعطاء والتضحية، الذين كتبوا بدمائهم الطاهرة صفحات مشرقة في تاريخ مصر، وإنهم لم يدافعوا عن حاضرنا فحسب، بل أمنوا مستقبلًا مشرقًا للأجيال القادمة".

كما أشاد النائب عفت السادات بالدور المحوري الذي تلعبه مصر في دعم القضايا العادلة في المنطقة، وخاصة القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر ستظل صوتًا للعدل والسلام، وستعمل على حماية حقوق الشعوب في تقرير مصيرها.

وجه النائب عفت السادات التحية لأسر الشهداء، معربًا عن امتنانه العميق لتضحياتهم الجليلة. كما أشاد بدور القوات المسلحة المصرية، التي تظل حصنًا منيعًا يحمي أرض الوطن ويدافع عن أمنه واستقراره.