شكرا لقرائتكم خبر عن إجازات للمرأة فى قانون العمل الجديد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

جاءت المادة "57" من مشروع قانون العمل الجديد والتى تعطى للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عاملا فأكثر، الحق فى الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، تمشيًا مع أحكام قانون الطفل.

وقد وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى عليها.

ونصت المادة 57 على أنه مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق فى الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها فى المنشأة سنة على الأقل، وعلى إلا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية.