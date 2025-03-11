شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس حزب المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية رسالة وطنية قوية والان مع تفاصيل الخبر

قال القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، بالندوة التثقيفية احتفالًا بيوم الشهيد، كانت بمثابة رسالة وطنية قوية، تؤكد على أن دماء الشهداء هي التي مهدت طريق الاستقرار والتنمية، وأن التضحيات التي قدمها الشهداء هي التي مكنت مصر من المضي قدمًا في مشروعاتها القومية، وتحقيق الاستقرار والأمن الذي نعيشه اليوم.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن كلمة الرئيس السيسي لم تكن مجرد خطاب، بل كانت تأكيدًا على أن مصر ستظل قوية وصامدة بفضل تضحيات أبنائها.

وأوضح في تصريحات له اليوم، أن رسائل الرئيس كانت واضحة وقوية، حيث أكد على أن مصر لن تنسى أبناءها الأوفياء، وأن القوات المسلحة ستظل درعًا وسيفًا للوطن، تحمي مقدرات الشعب المصري العظيم.

وثمن القبطان محمود جبر، تأكيدات الرئيس السيسي على الدور المصري الفاعل في القضية الفلسطينية، وموقف مصر الثابت في دعم الحقوق الفلسطينية ورفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن هذه التأكيدات تعكس الدور القيادي لمصر في المنطقة.