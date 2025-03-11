شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي بيوم الشهيد تجسد معانى الفخر بتضحيات شهداء مصر والان مع تفاصيل الخبر

ثمن السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال الندوة التثقيفية الحادية والأربعين التي نظمتها القوات المسلحة احتفالًا بيوم الشهيد والمحارب القديم.

وقال غنيم، إن الكلمة جاءت لتُجسد معاني الوطنية والفخر بتضحيات شهداء مصر الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم من أجل حماية أمن الوطن واستقراره.

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن الرئيس السيسي خلال كلمته قد أعاد التأكيد على أن القوات المسلحة هي الدرع الواقي لهذا الوطن، وأن تضحيات شهدائنا الأبطال ستظل خالدة في ذاكرة الأمة، فهي التي مهدت الطريق نحو استقرار الدولة وتمكينها من مواجهة التحديات التي تحيط بها.

وأوضح السعيد غنيم، أن يوم الشهيد هو مناسبة مهمة لتكريم هؤلاء الأبطال، وتأكيد الدعم الكامل لأسرهم التي قدمت أغلى ما تملك من أجل رفعة مصر.

ولفت النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على دعم الدولة للقضية الفلسطينية يُجدد موقف مصر الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار السعيد غنيم، إلى أن مصر دائمًا ما كانت رائدة في الدفاع عن القضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، وتعمل باستمرار على دعم الجهود التي تسعى لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

وشدد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، على أن حديث الرئيس عن المشروعات القومية الكبرى التي تشهدها مصر اليوم يعد شاهدًا حيًا على صلابة هذا الوطن وعزيمة شعبه، مشيرا إلى أن هذه المشروعات، التي تمتد في مختلف المجالات مثل البنية التحتية والإسكان والطاقة، قد غيرت وجه البلاد، وأسهمت بشكل كبير في تحسين مستوى معيشة المواطنين ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.