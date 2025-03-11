شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة إيمان العجوز: تضحيات الشهداء ستظل نبراسًا يُضيء طريق الأجيال والان مع تفاصيل الخبر

أعربت النائبة إيمان العجوز، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن تقديرها العميق للندوة التثقيفية الحادية والأربعون للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، مشيدةً بالكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي جسدت معاني الوفاء والعرفان لتضحيات شهداء الوطن.

وقالت إيمان العجوز، في بيان لها، إن يوم الشهيد سيظل من أيام مصر الخالدة، حيث تتعانق فيه الذكريات مع الحاضر، وتُستَحضَر فيه أرواح الشهداء الذين سطروا بدمائهم الزكية صفحاتٍ من نور في تاريخ هذا الوطن العظيم.

وأشادت بكلمة الرئيس السيسي وتأكيده أن الشهداء لم يقدموا أرواحهم فحسب، بل مهدوا الطريق لمستقبل مصر، حيث قال: “فقد مهدوا لنا طريق الاستقرار والأمان، الذي نواصل فيه اليوم مسيرة البناء والتنمية”، موضحة أن هذه الكلمات تُبرز أهمية الوحدة الوطنية والتكاتف في مواجهة التحديات الراهنة، وتُعَدُّ رسالة واضحة للجميع بأن مصر، بشعبها وجيشها، قادرة على تجاوز الصعاب.

كما أشادت بمواقف الرئيس السيسي الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني، مؤكدة أن هذه المواقف تعكس الدور الريادي لمصر في المنطقة، وحرصها الدائم على تحقيق الاستقرار والسلام العادل والشامل، حيث إن الجهود المصرية المستمرة لدعم الفلسطينيين تعكس التزام مصر التاريخي بالقضية الفلسطينية، وتؤكد على عمق الروابط بين الشعبين الشقيقين.

وأكدت النائبة إيمان العجوز، أن تضحيات الشهداء ستظل نبراسًا يُضيء طريق الأجيال القادمة، وأن القوات المسلحة المصرية كانت ولا تزال الدرع الحصين لهذا الوطن.