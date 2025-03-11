أوكرانيا تقصف منشآت نفطية في روسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، في بيان، اليوم الثلاثاء، إنها قصفت منشآت نفطية في منطقتي موسكو وأوريول الروسيتين، في هجوم بالطائرات المسيرة الليلة الماضية.

وصرح مسؤولون روس، اليوم، أن أوكرانيا شنت أكبر هجوم لها على الإطلاق بالطائرات المسيرة على موسكو، مما أودى بحياة ثلاثة أشخاص على الأقل، وتسبب في إغلاق المطارات الأربعة بالعاصمة موسكو لفترة وجيزة.

وأعلنت أوكرانيا، الاثنين، أنها "ستعزز" وحداتها العسكرية القتالية في منطقة كورسك، حيث حققت القوات الروسية تقدماً كبيراً في الأيام الأخيرة.