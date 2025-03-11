لبنان يؤكد ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية

ابوظبي - سيف اليزيد - جدد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، يوسف رجي، اليوم الثلاثاء، ضرورة ممارسة كل الضغوط الممكنة على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان.

واستقبل رجي، اليوم، السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفيه ماجرو، "وأجرى معه جولة أفق تناولت الأوضاع في لبنان والتطورات الأخيرة في سوريا، ونتائج الزيارات التي قام بها الوزير رجي إلى الرياض والقاهرة وعمان"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية.

وجدد وزير الخارجية اللبناني، التأكيد على "ضرورة ممارسة كل الضغوط الممكنة على إسرائيل لإلزامها بالانسحاب بشكل فوري وغير مشروط من الأراضي اللبنانية كافة التي تحتلها، وبوقف اعتداءاتها وانتهاكاتها للسيادة اللبنانية".

وطبقا للبيان، تم التطرق إلى "الجهود التي تقوم بها فرنسا لتوفير الدعم للبنان، ومساعدته في مسألة إعادة الإعمار".