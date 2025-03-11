ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين إلى ثلاثة شهداء

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين شمال الضفة الغربية اليوم، إلى ثلاثة شهداء بينهم سيدة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين منذ فجر اليوم ارتفع إلى ثلاثة شهداء بينهم مسنة.

وأوضحت الوزارة الفلسطينية استشهاد شابين بعد حصار قوات الاحتلال عددًا من المنازل وقصفها، في الأحياء الشرقية لمدينة جنين شمال الضفة الغربية، وعدم السماح لسيارات الإسعاف بانتشال الشهداء والجرحى.

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