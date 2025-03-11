شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر يشيد بكلمة الرئيس السيسي.. ويؤكد: القوات المسلحة هي درع الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبًا سياسيًا، عن إشادته بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي ألقاها خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة.

وأكد مطر أن الكلمة تضمنت محاور رئيسية تعكس رؤية استراتيجية عميقة لمستقبل مصر، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أكد في كلمته على أن شهداء مصر يمثلون رموز التضحية والفداء، حيث قدموا أرواحهم فداءً لحرية وأمن الوطن. وأضاف: "هذا الجزء من الخطاب يُظهر الوعي التاريخي بأهمية دور الشهداء في حماية مصر، وأن تضحياتهم هي الأساس الذي تُبنى عليه مسيرة التنمية والبناء."

كما أوضح النائب تيسير مطر أن الرئيس أشاد بالدور البطولي للقوات المسلحة المصرية، التي تُعتبر الدرع الواقي للوطن والسيف الذي يحمي أمنه واستقراره، مؤكد أن هذه الإشادة تُبرز أهمية تعزيز القدرات الدفاعية للدولة، مشيرًا إلى أن الجيش يلعب دورًا محوريًا في تحقيق الأمن القومي المصري.

وتطرق مطر إلى المشروعات القومية التي تحدث عنها الرئيس السيسي، مؤكدًا أنها تعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الاقتصاد الوطني، مما يُؤهل مصر لتصبح قوة إقليمية وعالمية.

كما أشار النائب إلى موقف الرئيس السيسي من القضية الفلسطينية، حيث أكد على موقف مصر الثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض أي محاولات لتهجيره أو انتهاك حقوقه. وأوضح أن كلمات الرئيس تُعبر عن الدور القيادي لمصر في المنطقة والتزامها بتحقيق العدل والسلام.

وفي ختام حديثه، أعرب النائب تيسير مطر عن تقدير حزب إرادة جيل للرؤية الشاملة التي طرحها الرئيس في كلمته، مؤكدًا أن هذه الرؤية تعكس التزامًا قويًا بتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة. كما أشاد بدور القوات المسلحة المصرية، التي تظل حامية للوطن وسندًا لأبنائه.