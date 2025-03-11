شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يرفع الجلسة العامة والمجلس يعود للانعقاد 23 مارس الجاري والان مع تفاصيل الخبر

رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، اليوم، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 مارس الجاري.

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم على قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.