شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يُحيل 28 تقريرا إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها والان مع تفاصيل الخبر

أحال مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، 28 تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوي، مقدمة من النواب للحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وفيما يلى نستعرض التقارير:

1. تقرير مقدم من النائب محمد حمدى دسوقي، بشأن إعادة تأهيل وإصلاح فواصل الكوبرى الخاص بالسيارات أعلى قناطر أسيوط الجديدة لربط مدينة أسيوط بكامل القرى والمراكز شرق نهر النيل- محافظة أسيوط.

2. تقرير مقدم من النائب إبراهيم نظير، بشأن إنشاء مدرسة تعليم أساسى على مساحة (1000) متر بطريق بنى إدريس- مدينة القوصية- محافظة أسيوط.

3. تقرير مقدم من النائب محمد عبد الرحمن راضى، بشأن تحويل مدرسة محمود سامى البارودى الابتدائية إلى مدرسة يابانية والكائنة بشارع أبو القاسم - حى روض الفرج - محافظة القاهرة.

4. تقرير مقدم من النائب أحمد حمدى خطاب، بشأن إدراج أعمال إنشاء مدرسة العالى للتعليم الأساسى بقرية العالى التابعة للوحدة المحلية بولين- مركز كفر الدوار- محافظة البحيرة ضمن خطة الهيئة لهذا العام.

5. تقرير مقدم من النائب أحمد اسماعيل، بشأن إطلاق اسم الشهيد محمود المحرزى على إحدى مدارس إدارة السلام التعليمية- محافظة القاهرة.

6. تقرير مقدم من النائب أحمد عبد السلام قورة، بشأن إحلال وتجديد وتوسعة الكوبرى المقام أمام قرية البلابيش بحرى على ترعة الطارف بمركز دار السلام - محافظة سوهاج.

7. تقرير مقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن سرعة فرش المركز الطبي بأولاد إبراهيم حيث لا يوجد به أماكن انتظار للمترددين عليه بمدينة أسيوط - محافظة أسيوط.

8. تقرير مقدم من النائب محمد عبد الحميد هاشم، بشأن سرعة إحلال وتجديد مستشفى سيدى سالم بمدينة سيدى سالم- محافظة كفر الشيخ.

9. تقرير مقدم من النائب أحمد حسين جودة، بشأن إنشاء مدرسة تمريض في مستشفى الوحدة الصحية بقرية الواسطي مركز الفتح - محافظة أسيوط.

10. تقرير مقدم من النائب محمد طلبة، بشأن إنشاء محرقة آمنة للتخلص من النفايات الطبية للمستشفيات بمنطقة بعيدة عن التجمعات السكنية- محافظة الإسماعيلية.

11. تقرير مقدم من النائب هناء سرور، بشأن سرعة تطوير ورفع كفاءة مبنى الغسيل الكلوي وإنشاء مركز للحروق بمستشفى شبين الكوم التعليمي- محافظة المنوفية.

12. تقرير مقدم من النائب إبراهيم عويس، بشأن إحلال وتجديد مبنى وحدة إسعاف المنيرة التابعة لمركز القناطر الخيرية- محافظة القليوبية.

13. تقرير مقدم من النائب محمد سعد الصمودى، بشأن الموافقة على اعتماد وحدات طب الأسرة بقرى (الجزيرة الخضراء، فوه، قبريط، سنهور المدينة) مركز دسوق- محافظة كفر الشيخ.

14. تقرير مقدم من النائب خالد أبو خطيب، بشأن توفير الاعتماد المالي اللازم لإنشاء مستشفى أبو المطامير العام الجديد بمركز أبو المطامير- محافظة البحيرة.

15. تقرير مقدم من النائب مرفت عبد العظيم، بشأن تجهيز مكان بديل لممارسة النشاط الثقافي بمدينة الفيوم بديلاً عن قصر ثقافة الفيوم- محافظة الفيوم.

16. تقرير مقدم من النائب محمد الصمودى، بشأن تأهيل ترع (خليج برمبال، خليج القنى، منية المرشد الجديدة، الرشيدية الجديدة) بمركز مطوبس- محافظة كفر الشيخ.

17. تقرير مقدم من النائب محمود نجيب مشعل، بشأن عمل لوحة كهرباء بقرية ميت الخولى عبدالله على قطعة الأرض المخصصة من قبل المحافظة – مركز الزرقا – محافظة دمياط.

18. تقرير مقدم من النائب أحمد الشريف، بشأن وضع حلول عملية لمشكلات الصرف الصحى بحى العجمى – محافظة الإسكندرية.

19. تقرير مقدم من النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن سرعة توصيل خدمة الغاز الطبيعى لمنطقة عرب المدابغ بمدينة أسيوط- محافظة أسيوط.

20. تقرير مقدم من النائب ميرفت عازر، بشأن استكمال كافة الحواجز الخرسانية على الطريق السريع (ميت غمر – المنصورة) – محافظة الدقهلية.

21. تقرير مقدم من النائب أحمد حمدى خطاب، بشأن سرعة إدراج أعمال الصيانة والترميم لطريق (كفر الدوار/إسكندرية الزراعى) ضمن خطة العام الحالى.

22. تقرير مقدم من النائب السيد الخضر جوهر، بشأن رصف 700 م عند مدخل قرية بساط مدينة طلخا – محافظة الدقهلية.

23. تقرير مقدم من النائب ريهام عبد النبى، بشأن فتح فصل للقسم العلمى بمعهد الكرنك بقرية كلح الكرنك بمركز ومدينة إدفو – محافظة أسوان.

24. تقرير مقدم من النائب ريهام عبد النبى، بشأن توفير قطعة أرض بديلة بمنطقة مجمع المدارس بمدينة أسوان لإنشاء معهد أزهرى بحى الرضوان بطريق السادات- محافظة أسوان.

25. تقرير مقدم من النائب ولاء عبد الفتاح، بشأن تعيين مترجم للغة الإشارة فى كل المؤسسات والمستشفيات الحكومية.

26. 2 تقرير مقدم من النائب هدى عبد الستار عمار، بشأن إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية على الموقع الخاص بوزارة التضامن الاجتماعى تضم كافة الحضانات والمراكز المختصة بتقديم الخدمات والجلسات لأولادنا من ذوى الاحتياجات الخاصة.

27. تقرير مقدم من النائب محمد سعد الصمودى، بشأن إحلال وتجديد أو صيانة معهد فوه للبنين الثانوى الأزهرى- مركز فوه- محافظة كفر الشيخ.

28. تقرير مقدم من النائب محمود نجيب مشعل، بشأن قبول التبرع لصالح الأزهر الشريف بمساحة (1200م) لإقامة معهد دينى أزهرى، حيث أن الأرض تابعة لمديرية الزراعة – محافظة دمياط.