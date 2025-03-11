شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة تشارك فى دورة سيتى كلوب لجمع الشباب المصري تحت راية المنافسة الشريفة والان مع تفاصيل الخبر

شاركت مؤسسة حياة كريمة في الدوري الرياضي لـ"سيتى كلوب" للعام الثاني على التوالي، انطلاقًا من إيمانها العميق بأهمية الرياضة كأداة فعالة للتنمية المجتمعية وتعزيز القيم الإيجابية لدى الشباب، فالرياضة ليست مجرد منافسة داخل الملاعب، بل هي وسيلة لترسيخ مبادئ الانضباط والتعاون وبناء الشخصية، وهي جزء لا يتجزأ من رؤية المؤسسة نحو تمكين الشباب ودعمهم بدنيًا ونفسيًا واجتماعيًا.

ومن خلال هذه المشاركة، تؤكد مؤسسة حياة كريمة استمرار التزامها برعاية الشباب ودعم المواهب الرياضية، إيمانًا منها بأن الاستثمار في الرياضة هو استثمار في مستقبل الوطن، إن رؤية المؤسسة تتكامل مع الجهود الوطنية لتعزيز دور الرياضة في بناء الإنسان المصري، وتوفير الفرص العادلة لجميع الشباب لممارسة الرياضة في بيئة تنافسية صحية.

وتمنت المؤسسة لجميع الفرق المشاركة التوفيق، وندعو الجميع للتحلي بالروح الرياضية والاستمتاع بهذه التجربة الفريدة، التي تعكس روح التحدي والطموح لدى شباب مصر.