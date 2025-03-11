شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوعى يستقبل رئيسة مكتب مجلس سوريا الديمقراطية بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، مساء امس الاثنين، ليلى موسى، رئيسة مكتب ممثلية مجلس سوريا الديمقراطية فى القاهرة، وعلى العاصى، نائب رئيس حزب مستقبل سوريا، وذلك فى لقاء تناول آخر تطورات المشهد السورى فى ظل التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة.

وأكد الدكتور باسل عادل، خلال اللقاء، على موقف حزب الوعى الداعم لوحدة سوريا واستقرارها، مشددًا على أهمية الحفاظ على سيادتها الكاملة دون أي إقصاء أو تهميش لأى من مكوناتها. كما شدد على ضرورة تبني مسار سياسى شامل يقوم على التعددية واحترام الآخر وصون الحريات، بما يضمن استعادة سوريا لعافيتها السياسية والمجتمعية ومكانتها الدولية.

كما رحب الدكتور باسل عادل بالأنباء عن توقيع اتفاق بين السيد مظلوم قائد قوات سوريا الديموقراطية والرئيس أحمد الشرع يقضى باندماج قوات سوريا الديموقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية السورية والتأكيد على رفض التقسيم.

وفى سياق حديثه، أدان رئيس حزب الوعى الاحتلال الإسرائيلى لأى من الأراضى السورية، مؤكدًا الرفض المطلق لمحاولات التوسع الإسرائيلى وانتهاك السيادة السورية، وذلك انطلاقًا من الثوابت الوطنية للحزب ودوره السياسى فى دعم القضايا العربية العادلة.



من جانبها، أعربت ليلى موسى عن تقديرها للدور المصرى الفاعل فى دعم أمن واستقرار سوريا، مؤكدةً ثقة الشعب السورى المستمرة فى قوة الدعم المصرى وحرصه على سيادة الدولة السورية.

بدوره، أكد على العاصي، تطلع حزب مستقبل سوريا إلى تعزيز التعاون الثقافي وتبادل الخبرات مع حزب الوعي، بما يسهم في دعم المسار الديمقراطي في سوريا ويخدم المصالح المشتركة بين الجانبين.

جدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص حزب الوعي على القيام بدوره كأحد مكونات الحياة الحزبية المصرية، حيث يسعى الحزب بشكل مستمر إلى التناول الإيجابي للملفات والقضايا المهمة التي تمس الدولة المصرية والمنطقة العربية والأفريقية. كما يأتي اللقاء تأكيدًا على موقف الحزب الداعم للدولة المصرية وقيادتها السياسية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية التي تؤثر على الأمن القومى المصرى، وذلك فى ظل الظروف الصعبة التي تواجه المنطقة فى الوقت الراهن.

حضر اللقاء المهندس حسام الدين على، النائب الأول لرئيس حزب الوعى، والدكتورة غادة موسي نائب رئيس الحزب للشؤون السياسية والدكتورة شيرين الشواربى سكرتير عام الحزب والدكتور رامي ذهبى مساعد رئيس الحزب.