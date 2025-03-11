شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة تطلق مبادرة "سبيل" لتوزيع الوجبات ساخنة بمختلف المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت مؤسسة حياة كريمة عضو التحالف الوطني مبادرة “سبيل” خلال شهر رمضان المبارك لعام 2025، والتي تهدف إلى توزيع وجبات إفطار ساخنة ومتوازنة على مستوى محافظات الجمهورية، تأكيدًا على التزام المؤسسة بدعم الفئات المستحقة وإدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم في هذا الشهر الفضيل K,`g; في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التكافل الاجتماعي وتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجًا،.



و تهدف مبادرة سبيل لتوفير الدعم الغذائي تقديم وجبات إفطار متكاملة للأسر المستحقة، بما يضمن تلبية احتياجاتهم الغذائية خلال شهر رمضان ، وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي وتعميق روح التعاون والتضامن بين أفراد المجتمع، من خلال مشاركة المتطوعين في تجهيز وتوزيع الوجبات بالاضافة الي تمكين المرأة عن طريق إشراك السيدات المعيلات في عمليات الطهي والتجهيز، مما يسهم في تمكينهن اقتصاديًا.و تُجهَّز الوجبات داخل “مطابخ الخير” التابعة للمؤسسة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية ، ثم يتولى متطوعو مؤسسة حياة كريمة توزيع الوجبات على الأسر المستحقة، ودور الأيتام، ودور المسنين في مختلف المحافظات.

و تعمل مبادرة “سبيل” على مدار شهر رمضان المبارك بالكامل، حيث يتم تجهيز وجبات الإفطار يوميًا داخل عدد من المطابخ المخصصة لهذه المبادرة في مختلف محافظات الجمهورية، لضمان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين. وتحرص مؤسسة حياة كريمة على توسيع نطاق التوزيع ليشمل المناطق الأكثر احتياجًا، بالتنسيق مع الجهات الشريكة والمتطوعين لضمان وصول الدعم الغذائي إلى مستحقيه في مختلف أنحاء مصر.



توزيع الوجبات



توزيع الوجبات



توزيع الوجبات



توزيع الوجبات



توزيع الوجبات