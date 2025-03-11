عشرات القتلى في حادثين مروريين بالمكسيك

ابوظبي - سيف اليزيد - لقي 32 شخصاً على الأقلّ مصرعهم الاثنين في المكسيك جراء حادثي حافلتين وقع أحدهما في شمال البلاد والآخر في الجنوب، وفق ما أعلنت السلطات المكسيكية.

وفي ولاية دورانغو شمال المكسيك، قُتل 14 شخصاً على الأقلّ في حادث تصادم بين حافلة قادمة من الولايات المتّحدة الأميركية وشاحنة، وفق ما أعلنت الحماية المدنية.

وأوضحت السلطات أنّ الحافلة كان على متنها 24 شخصاً لم ينج منهم سوى 10 أشخاص فقط.

وقبيل هذا الحادث، في شمال البلاد، أعلنت حكومة ولاية واهاكا مقتل 18 شخصاً في انقلاب حافلة على طريق سريع، والذي أسفر عن إصابة آخرين بجروح.

وأعلنت السلطات المحلية فتح تحقيق لجلاء أسباب الحادث.