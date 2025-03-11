استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد شاب ومسنة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، التي تشهد عدوانًا إسرائيليًا للشهر الثاني على التوالي، أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء.

في السياق، أفادت مصادر طبية فلسطينية بأن قوات الاحتلال منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى شاب جريح في منطقة خلة الصوحة شرق مدينة جنين، مما أدى إلى استشهاده، ترافق ذلك مع محاصرة عدد من المنازل والاعتداء على سكانها، وإجبار عائلات فلسطينية على النزوح من المنطقة.

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