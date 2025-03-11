قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجر منزلاً في الضفة الغربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، منزلاً في بلدة عزون قضاء مدينة قلقيلية بالضفة الغربية، وذلك بعد اقتحام البلدة، وتنفيذ حملة مداهمات واعتقالات واسعة فيها.

في السياق، واصلت قوات الاحتلال عدوانها على مدن ومخيمات شمال الضفة الغربية، وأجبرت عائلات فلسطينية على إخلاء منازلهم اليوم، في مدينة جنين، ترافق ذلك مع اعتداء عشرات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في قرية صفا شمال مدينة رام الله.

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