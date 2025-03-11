هجوم أوكراني “ضخم” بعشرات المسيّرات يستهدف موسكو

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين أن “هجوما ضخما” بعشرات الطائرات الأوكرانية المسيرة استهدف العاصمة الروسية ليل الاثنين-الثلاثاء قبيل ساعات من محادثات مقررة في جدة بين وفدين أوكراني وأمريكي بشأن الحرب في أوكرانيا.

وقال سوبيانين في منشور على “تيليغرام” إن “الدفاعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع تواصل التصدّي لهجوم ضخم بطائرات بدون طيار معادية تستهدف موسكو”.

وأضاف أنّه تم حتى الآن اعتراض ما لا يقل عن 58 طائرة بدون طيار كانت متّجهة إلى العاصمة الروسية التي نادرا ما تم استهدافها بشكل مباشر منذ بدأ الجيش الروسي غزو أوكرانيا قبل أكثر من ثلاث سنوات.

وبحسب رئيس البلدية، فإن “عناصر الإنقاذ يعملون في مواقع سقوط الحطام”، من دون أن يتم في الحال تسجيل وقوع إصابات أو أضرار.

من جهتها، نشرت وسائل إعلام روسية صورا على مواقع التواصل الاجتماعي لمبان سكنية سقط عليها حطام طائرات مسيّرة مما أسفر عن تحطّم نوافذها وتسبّب بثقوب في أسقفها.

وإذا كانت أوكرانيا وروسيا تتبادلان القصف بعشرات الطائرات المسيرة يوميا، فإنّ العاصمة الروسية نادرا ما تتعرض لهجمات.

ويأتي هذا القصف قبيل ساعات من انعقاد اجتماع أوكراني-روسي في جدة يتوقّع أن تقدّم خلاله كييف إلى واشنطن خطة لوقف إطلاق نار جزئي مع روسيا.

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