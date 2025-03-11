استشهاد فلسطينيين في اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية وقطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد فلسطينيان في اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم، على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد شاب فلسطيني، جراء دهسه من دورية عسكرية للاحتلال الإسرائيلي بمدينة جنين شمال الضفة الغربية، لافتة النظر أن عملية الدهس تزامنت مع عملية اقتحام قوات الاحتلال للمدينة، وإجبار عائلة فلسطينية على إخلاء منزلها في حي الهدف، ترافق ذلك مع إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة الخليل.

وفي قطاع غزة، استشهد فلسطيني وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف إسرائيلي استهدف شرق مدينة رفح.

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