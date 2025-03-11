شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: تراجع معدلات التضخم يعكس نجاح السياسات الاقتصادية للدولة والان مع تفاصيل الخبر

أشاد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، بالتراجع الملحوظ في معدلات التضخم في مصر خلال شهر فبراير 2025، مؤكدًا أن هذا الانخفاض يعد مؤشرا إيجابيا على تحسن الأداء الاقتصادي ونجاح السياسات الحكومية الهادفة إلى ضبط الأسواق وكبح ارتفاع الأسعار.

وأوضح "الجندي"، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 246.8 نقطة في فبراير 2025، مسجلا تضخما سنويا بنسبة 12.5%، مقارنة بـ 23.2% في يناير 2025، وهو ما يعكس تحسنا ملموسا في المؤشرات الاقتصادية بعد فترات من الضغوط التضخمية، منوها عن تباطوء معدل التضخم الشهري ليسجل 1.4% في فبراير، مقارنة بـ 1.6% في يناير، الأمر الذي يعكس نجاح السياسات النقدية التي يتبناها البنك المركزي الذي يتمسك بتطبيق سياسات نقدية متشددة، من أجل امتصاص السيولة وخفض الطلب الاستهلاكي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن حرص الحكومة على تحسن الإمدادات السلعية من خلال زيادة المعروض من السلع الغذائية، ولا سيما الخضروات التي سجلت انخفاضا بنسبة 8.2%، ساهم في تراجع ملحوظ في الأسعار في الأسواق المحلية، فضلا عن استقرار سعر الصرف واستقرار سعر الجنيه نسبيا أمام العملات الأجنبية، ما أدى إلى تقليل تكلفة الواردات وخفف الضغوط التضخمية الناتجة عن تذبذب أسعار الصرف.

وأكد "الجندي"، أن انخفاض التضخم سيكون له تأثيرات إيجابية مباشرة على الاقتصاد المصري، وبشكل خاص تحسين مستوى معيشة المواطنين، بالإضافة إلى زيادة ثقة المستثمرين في تعافي الاقتصاد المصري وقدرته على خلق مناخ اقتصادي أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في القطاعات الإنتاجية، لافتا إلى أن تراجع معدلات التضخم ستساهم أيضا في خفض الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة بشكل متكرر، مما يسهم في تقليل تكاليف الاقتراض على الشركات والمستثمرين.



وشدد النائب حازم الجندي، على ضرورة مواصلة تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم استقرار الأسعار وتعزيز القوة الشرائية للمواطنين، كذلك تعزيز الإنتاج المحلي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة فرص العمل وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، بالإضافة إلى ضبط الأسواق وتكثيف الرقابة لمنع أي ممارسات احتكارية قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار دون مبرر، مؤكدا أن انخفاض معدلات التضخم يمثل إشارة إيجابية على نجاح جهود الدولة في تحقيق استقرار اقتصادي.