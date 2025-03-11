شكرا لقرائتكم خبر عن الإصلاح والنهضة: نستعد بقوة لتحقيق نتائج مميزة فى الانتخابات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الحزب في مراحل متقدمة من التحضير لخوض الانتخابات المقبلة لمجلسي الشيوخ والنواب، وأنه يعمل بشكل مكثف لضمان استعداداته على كل الأصعدة التنظيمية واللوجستية.

وأضاف الدكتور هشام عبد العزيز لليوم السابع: "حزب الإصلاح والنهضة يواصل الاستعدادات المكثفة لخوض انتخابات الشيوخ والنواب، من خلال تنظيم ورش تدريبية لأعضاء الحزب ونسعى لتطوير كل الجوانب.

وأكد رئيس الحزب، أن الحزب يولى اهتمامًا خاصًا بمشاركة الشباب والمرأة في العملية الانتخابية، لافتا أن الحزب يولي اهتمامًا خاصًا بالتحضيرات اللوجستية في ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن 2025 هو عام الانتخابات البرلمانية فى مصر، تبدأ فى النصف الثانى منه إجراءات انتخاب البرلمان بغرفتيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ، فى ظل التعددية السياسية والحزبية الجديدة التى أفرزتها حالة الحراك السياسية مؤخرا وميلاد أحزاب جديدة.