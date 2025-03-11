شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يواصل حملة عنيك فى عنينا للحد من مسببات العمى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني، وفى إطار الأنشطة المتنوعة التى تنظمها مؤسسة صناع الخير فى القطاع الطبى خلال شهر رمضان المبارك، تواصل حملة أتوبيس مبادرة "عنيك في عنينا" للحد من مسببات العمى.

الأوتوبيس سيجوب دور الأيتام، موائد الرحمن، وعمال النظافة في عدة محافظات، ويقدم خدمات طبية تشمل الكشف على العيون، صرف الأدوية، النظارات، وإجراء العمليات الجراحية.