شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة تطلق قوافل السعادة لإدخال البهجة على قلوب آلاف الأسر بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت مؤسسة حياة كريمة عضو التحالف الوطني للعام الثاني على التوالي مبادرة قوافل السعادة خلال شهر رمضان المبارك لعام 2025، مستهدفةً تقديم الدعم والمساندة للفئات الأكثر احتياجًا في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك استمرارًا لجهودها في تحقيق التنمية المجتمعية المتكاملة وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي.

بعد النجاح الكبير الذي حققته المبادرة العام الماضي في رمضان 2024، والذي تزامن مع الاحتفال بـاليوم العالمي للسعادة، تعود قوافل السعادة هذا العام بنطاق أوسع وتأثير أكبر، حيث تستهدف الوصول إلى أكثر من 25 ألف مستفيد عبر 16 محطة تمتد في أنحاء الجمهورية، لتقديم وجبات الإفطار للأسر الأكثر احتياجًا في موائد ضخمة تتسع لآلاف الصائمين، في أجواء مليئة بالمحبة والفرح، وبدأت المرحلة الثانية في الرابع من مارس بمحافظة القليوبية.

ولم تقتصر المبادرة على تقديم وجبات الإفطار فقط، بل سعت منذ انطلاقها إلى نشر السعادة وتعزيز الروح الإيجابية عبر أنشطة متنوعة تشمل الفعاليات التوعوية، والثقافية، والدينية، والترفيهية، مما يخلق تجربة رمضانية استثنائية تترك أثرًا طيبًا في نفوس المستفيدين.

تعكس “قوافل السعادة” النهج الذي تتبناه مؤسسة حياة كريمة في تقديم الدعم المباشر للمجتمعات الأكثر احتياجًا، حيث تعمل فرق المؤسسة على مدار الساعة لضمان وصول المساعدات والخدمات لكل الفئات المستهدفة، بالتعاون مع الجهات الشريكة من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

وتتجاوز المبادرة تقديم المساعدات إلى تعزيز الوعي المجتمعي، حيث تتضمن القوافل محاضرات دينية وثقافية تسلط الضوء على القيم الرمضانية الأصيلة وتعزز الهوية المجتمعية، وبرامج توعوية بالتعاون مع الجهات المختصة، تشمل قضايا الصحة، والتعليم، ومكافحة الإدمان ،وأنشطة ترفيهية للأطفال لإضفاء أجواء من الفرح والمرح خلال الشهر الكريم.

و تهدف المبادرة الي ترسيخ مفهوم التكافل الاجتماعي والتضامن بين أفراد المجتمع ،وإدخال الفرحة والبهجة على قلوب الصائمين من الأسر الأكثر احتياجًا ،وإحياء الأجواء الرمضانية التقليدية وتعزيز الروابط الاجتماعية ،ورفع الوعي بالقضايا المجتمعية المختلفة من خلال محاور تثقيفية ودينية ،والمساهمة في رفع معدل السعادة عبر فعاليات ترفيهية وثقافية متنوعة

تأتي قوافل السعادة هذا العام بالشراكة مع عدد من الجهات الفاعلة في المجتمع، لضمان تحقيق أقصى استفادة للمستفيدين، ومن بين الشركاء وهم وزارة الشباب والرياضة ،ووزارة الثقافة ،وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

وتواصل مؤسسة حياة كريمة جهودها في تقديم المبادرات التنموية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، إيمانًا منها بأن السعادة حق للجميع، وأن دعم الفئات الأكثر احتياجًا لا يقتصر على المساعدات المادية فقط، بل يمتد إلى خلق بيئة مجتمعية داعمة، تحفّز على الاستدامة وتضمن حياة كريمة لكل المصريين.



قوافل السعادة



قوافل السعادة



قوافل السعادة



قوافل السعادة



قوافل السعادة