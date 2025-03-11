السعودية تُسجّل أعلى عدد معتمرين في يوم واحد

القاهرة - كتب محمد نسيم - سجلّت هيئة شؤون العناية بالحرمين في المملكة العربية السعودية، أعلى عدد من المعتمرين في يوم واحد، مبينة أنه بلغ 500 ألف معتمر.

وقال حساب الهيئة على منصة "إكس"، إنه تم تسجيل أكبر عدد معتمرين في يوم واحد على الإطلاق في 7 مارس/آذار الجاري.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن الهيئة بدأت باستخدام تقنية متطورة تعتمد على حساسات قارئة لرصد أعداد المعتمرين على أرضية المداخل الرئيسة للمسجد الحرام.

وأضافت أن هذه الخطوة "تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية عبر متابعة التدفقات والحشود وتحسين إدارتها بفاعلية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة".

وجرى تركيب كاميرات ذكية متطورة تستشعر حركة الدخول؛ مما يتيح مراقبة فورية لتدفقات المعتمرين وتحديد نقاط الازدحام بدقة أكبر، وفق "واس".

وأوضحت الهيئة أن "استخدام هذه التقنية بدأ في المداخل الرئيسة، وسيوسَّع نطاقها تدريجيا لتعزيز كفاءة أنظمة إدارة الحشود وتطوير وسائل مراقبة التدفقات البشرية داخل المسجد الحرام؛ بما يحقق أعلى مستويات الانسيابية والتنظيم".

المصدر : وكالة وفا