رابطةُ العالم الإسلامي تُدين قرارَ حكومة الاحتلال الإسرائيلي قطع الكهرباء عن غزة

أدانَتْ رابطةُ العالم الإسلامي -بأشدّ العبارات- قرارَ حكومة الاحتلال الإسرائيلي قطع الكهرباء عن قطاع غزة. وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، ندَّد أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بالانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لكلِّ القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، مطالبًا فضيلته المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ إجراءاتٍ فورية وحازمة تجاه هذه الانتهاكات الخطرة ضدَّ المدنيين الأبرياء في القطاع، وضمان عودة الكهرباء، وتدفق المساعدات إلى القطاع المنكوب.



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