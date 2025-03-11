شكرا لقرائتكم خبر عن 30 ألف شخص في خطر.. ثوران بركان النار بجواتيمالا وإجلاء 300 أسرة والان نبدء بالتفاصيل

الانهيار الطيني البركاني

الدمام - شريف احمد - ثار بركان النار في جواتيمالا، ما دفع السلطات إلى إجلاء نحو 300 أسرة، وإصدار تحذير من أن 30 ألف شخص آخرين في المنطقة قد يكونون في خطر.وبدأ ثوران البركان خلال الليل، ولا يوجد تقرير فوري عن إصابات.ويعد البركان الذي يبلغ ارتفاعه 3763 مترًا أحد أكثر البراكين نشاطًا في أمريكا الوسطى، وكان آخر ثوران له في يونيو 2023.وأطلق البركان الغاز والرماد إلى السماء يوم الاثنين، ما دفع السلطات إلى إغلاق المدارس في المنطقة المجاورة وطريق رئيسي يربط المجتمعات.وقالت كلودين أوجالدي، سكرتيرة وكالة الكوارث، "نحو 30 ألف شخص عرضة للخطر في هذه المناطق، ونحن نحاول إجلاءهم أو مطالبتهم بإخلاء منازلهم".ويعد الخطر الأكبر من البركان هو الانهيار الطيني البركاني، وهو عبارة عن خليط من الرماد والصخور والطين والحطام، والذي يمكن أن يدفن بلدات بأكملها.وكان ثوران البركان عام 2018 أودى بحياة 194 شخصًا وفقدان 234 شخصا آخرين.