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30 ألف شخص في خطر.. ثوران بركان النار بجواتيمالا وإجلاء 300 أسرة

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أ ب - جواتيمالا 0 تبليغ

30 ألف شخص في خطر.. ثوران بركان النار بجواتيمالا وإجلاء 300 أسرة

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الدمام - شريف احمد - ثار بركان النار في جواتيمالا، ما دفع السلطات إلى إجلاء نحو 300 أسرة، وإصدار تحذير من أن 30 ألف شخص آخرين في المنطقة قد يكونون في خطر.
وبدأ ثوران البركان خلال الليل، ولا يوجد تقرير فوري عن إصابات.
ويعد البركان الذي يبلغ ارتفاعه 3763 مترًا أحد أكثر البراكين نشاطًا في أمريكا الوسطى، وكان آخر ثوران له في يونيو 2023.
وأطلق البركان الغاز والرماد إلى السماء يوم الاثنين، ما دفع السلطات إلى إغلاق المدارس في المنطقة المجاورة وطريق رئيسي يربط المجتمعات.

الانهيار الطيني البركاني

وقالت كلودين أوجالدي، سكرتيرة وكالة الكوارث، "نحو 30 ألف شخص عرضة للخطر في هذه المناطق، ونحن نحاول إجلاءهم أو مطالبتهم بإخلاء منازلهم".
ثوران بركان النار في جواتيمالا - CBS News

ويعد الخطر الأكبر من البركان هو الانهيار الطيني البركاني، وهو عبارة عن خليط من الرماد والصخور والطين والحطام، والذي يمكن أن يدفن بلدات بأكملها.
وكان ثوران البركان عام 2018 أودى بحياة 194 شخصًا وفقدان 234 شخصا آخرين.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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