شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكي متفائل بمحادثات جدة لإنهاء حرب أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الاثنين، عن تفاؤله قبيل المحادثات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن إنهاء حرب أوكرانيا التي بدأتها روسيا قبل أكثر من 3 سنوات.

وقال روبيو إنه يشعر بالتفاؤل قبل المحادثات المقررة اليوم الثلاثاء في مدينة جدة السعودية.

وأضاف في حديثه لصحفيين مرافقين له خلال رحلته إلى جدة: "أشعر بالتفاؤل حيال ذلك، أعني أننا لم نكن لنأتي إن لم نكن كذلك".

وأوضح أن العامل الحاسم في الاجتماع سيكون مدى استعداد الأوكرانيين لاتخاذ قرارات صعبة، تمامًا كما سيكون على الروس فعل ذلك لإنهاء الحرب.

استئناف المساعدات الأمريكية لأوكرانيا

كما ألمح روبيو إلى إمكانية استئناف المساعدات الأمريكية لأوكرانيا إذا سارت المحادثات بشكل جيد، مشيرًا إلى أنهم استأنفوا بالفعل تزويد كييف بالمعلومات الاستخباراتية لأغراض دفاعية.

ولم يستبعد الدبلوماسي الأمريكي لقاء غير رسمي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لكنه أكد أنه لن يشارك في محادثات روبيو.



لا يوجد حل عسكري

وعندما سئل عما إذا كان لقاء غير رسمي مع زيلينسكي مطروحًا، قال روبيو: "ربما"، موضحًا أن ذلك ليس ضمن الخطة، لكنه ممكن.

وأكد روبيو أن كلا من موسكو وكييف "في حاجة إلى إدراك أنه لا يوجد حل عسكري لهذا الوضع".

وأضاف أن الروس لن يتمكنوا من احتلال أوكرانيا بالكامل، وفي المقابل سيكون من الصعب جدًا على أوكرانيا إجبار روسيا على التراجع إلى حدود عام 2014.

واختتم تصريحاته قائلًا: "الحل الوحيد لهذه الحرب هو الدبلوماسية وإحضار الطرفين إلى طاولة المفاوضات".

وأشار إلى أن "الفرنسيين والبريطانيين قدموا دعمًا كبيرًا خلال الأسبوع الماضي وكانوا مفيدين جدًا، لذا نأمل أن نحظى باجتماعات مثمرة اليوم".