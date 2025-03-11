رئيس جمهورية أوكرانيا يغادر جدة

غادر الرئيس فلاديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا، جدة. وكان في وداع فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي (الوزير المرافق)، ونائب مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء بندر الشريف، ونائب أمين محافظة جدة المهندس علي بن محمد القرني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوكرانيا، محمد بن عبدالعزيز البركة، وسفير أوكرانيا لدى المملكة أناتولي بيترينكو، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.



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