طفولة ومراهقة إيلون ماسك في زمن الفصل العنصري

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: نشأ الملياردير ورجل الأعمال الأشهر في العالم حالياً، ومستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب في خضم انهيار الحكم الأبيض بجنوب أفريقيا، فذهب إلى مدرسة للبيض فقط ثم إلى مدرسة أكثر ليبرالية.

ومع مبنى رئيسي مزدوج الأجنحة من الطوب الأحمر، وأغاني مدرسية مأخوذة مباشرة من كتاب أغاني هارو، تعد مدرسة بريتوريا الثانوية للبنين بمثابة المرآة الجنوب أفريقية للمدارس الخاصة الإنكليزية التي تأسست في عام 1901.

كان إيلون ماسك، الذي أصبح سريعًا أحد أقوى الأشخاص في السياسة الأميركية، يقضي سنواته الدراسية الأخيرة في الثمانينيات كطالب نهاري في الحرم الجامعي المورق المليء بالأشجار في عاصمة جنوب إفريقيا، بالقرب من منزل والده الكبير المنفصل في ووتركلوف، وهي ضاحية ثرية في بريتوريا تظللها أزهار الجاكاراندا الأرجوانية في الربيع.

لقد هزت الانتفاضات جنوب أفريقيا مع دخول نظام الفصل العنصري إلى سنواته الأخيرة. ففي عام 1984، ثارت البلدات السوداء في مختلف أنحاء البلاد. وبحلول عام 1986، فرضت حكومة الأقلية البيضاء حالة الطوارئ. ولكن في المناطق البيضاء المنعزلة، كانت الحياة ميسورة الحال وسلمية.

حياة طبيعية رغم نيران العنصرية

وقال جوناثان ستيوارت، الذي كان يتفوق على ماسك بعام واحد في مدرسة بريتوريا للبنين، والتي تضم أيضًا السياسي العمالي بيتر هاين، والروائي الحائز على جائزة بوكر دامون جالجوت، والرياضي البارالمبي الشهير أوسكار بيستوريوس من بين تلاميذها السابقين: "بينما كانت البلاد ككل تحترق وتشهد اضطرابات، كنا في مأمن سعيد للغاية في ضواحينا الصغيرة المورقة، ونمارس حياتنا الطبيعية للغاية".

وكان ماسك، الذي ولد في بريتوريا عام 1971، قد انتقد على منصته للتواصل الاجتماعي "إكس" الشهر الماضي "القوانين العنصرية الصريحة" في بلد ميلاده، وأجاب بـ"نعم" على العبارة: "يتعرض البيض في جنوب إفريقيا للاضطهاد بسبب عرقهم في وطنهم".

بعد المنشورات التي نشرها الرجل الذي يتولى الآن رئاسة "دائرة كفاءة الحكومة" التابعة لدونالد ترامب (دوج)، وهي مجموعة خاصة أنشأها ترامب، وقع الرئيس الأميركي على أمر تنفيذي يتهم حكومة جنوب إفريقيا بـ "التمييز العنصري غير العادل" ضد الأفريكانيين البيض، مستشهدًا بقانون يسمح بمصادرة الأراضي في ظروف معينة.

وقد أدى الأمر إلى خفض المساعدات المقدمة إلى جنوب إفريقيا، التي تتلقى 17٪ من ميزانيتها لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) من الولايات المتحدة، وعرض اللجوء على الأفريكانيين.

ولم يتضح إلى أي مدى كان لإيلون ماسك، الذي غادر جنوب أفريقيا في عام 1989 إلى بلد والدته كندا ثم توجه إلى الولايات المتحدة، يد مباشرة في تشجيع ترامب على إصدار الأمر.

أبدى ترامب اهتمامه بالاضطهاد المزعوم لجنوب أفريقيا البيضاء منذ رئاسته الأولى، عندما سافرت مجموعة حقوقية أفريكانية إلى الولايات المتحدة لتزعم زوراً أن المزارعين البيض يتعرضون للقتل من أجل أراضيهم بتواطؤ من الحكومة. وشاهد ترامب أحد قادة المجموعة وهو يجري مقابلة على قناة فوكس نيوز، فغرد معرباً عن دعمه.

وتأثر ترامب أيضًا بمصالح أخرى، بما في ذلك المجموعات الأميركية التي تنتقد قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بشأن الحرب في غزة، والتي أشار إليها في أمره التنفيذي.

ولكن مع كون ماسك الآن من بين أقرب مستشاري ترامب، فمن غير المرجح أنه لم يوضح آراءه للرئيس، نظرا لارتباطها أيضا بمصالحه التجارية في جنوب أفريقيا.

أقلية بيضاء تملك الأراضي الزراعية

وقد زعم ماسك أن قوانين الإصلاح الزراعي، في بلد لا تزال الأقلية البيضاء، التي تشكل 7% فقط من سكان جنوب أفريقيا، تمتلك أكثر من 70% من الأراضي الزراعية، هي قوانين عنصرية وتصل إلى حد السرقة.

كما أيد مزاعم مفادها أن قتل المزارعين البيض يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية؛ وتشير الأبحاث إلى أن الجرائم ذات دوافع مالية.

وتصاعدت هجمات ماسك في وقت يخوض فيه نزاعا مع حكومة جنوب أفريقيا بشأن قوانين العمل الإيجابي، في حين يحاول بيع شبكة أقماره الصناعية ستارلينك في البلاد. ويعترض أغنى رجل في العالم على قانون يفرض على المستثمرين الأجانب في قطاع الاتصالات توفير 30% من أسهم الجزء الجنوب أفريقي من المشروع للشركات المملوكة للسود.

وسوف يزيد الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب من الضغوط على حكومة جنوب أفريقيا لإعفاء ماسك من قوانين تمكين السود.

ولم يستجب فريق الصحافة التابع لـ X ومحامي ماسك لطلبات المقابلة أو الأسئلة المرسلة عبر البريد الإلكتروني.

(إيلون ماسك.. الأخير جلوساً على اليسار)

طفولة ومراهقة في ظل الفصل العنصري

ولكن إلى أي مدى أثرت سنوات ماسك التي نشأ فيها في ظل نظام الفصل العنصري المنهار على مواقفه اليوم، بدءا من قيامه بما يشبه التحية النازية ــ وهو الوصف الذي يرفضه ــ في احتفالات تنصيب ترامب الشهر الماضي إلى احتضانه للأحزاب السياسية اليمينية المتطرفة مثل حزب البديل من أجل ألمانيا، يظل هذا جدالا مفتوحا.

استفاد سكان جنوب أفريقيا البيض الناطقون باللغة الإنكليزية، مثل عائلة ماسك، من التسلسل العنصري في ظل نظام الفصل العنصري، لكنهم عاشوا في الغالب حياة منفصلة عن الأفريكانيين الحاكمين.

أمضى ماسك العامين الأولين من السنوات الخمس التي قضاها في الدراسة الثانوية في جنوب أفريقيا في مدرسة بريانستون الثانوية التي يسكنها البيض فقط في الضواحي الشمالية المورقة لمدينة جوهانسبرغ. تأسست المدرسة في عام 1968، وهي مدرسة حكومية مختلطة الجنسين تدرس باللغة الإنكليزية وبمقابل مالي ورسوم دراسية.

وكما كانت الحال في جنوب أفريقيا آنذاك والآن، كانت مدرسة بريانستون الثانوية مهووسة بالرياضة. تقول ليزلي بيرنز، التي تخرجت في المدرسة في عام 1984، وهو العام الأول الذي التحق به ماسك: "كانت المدرسة تشبه إلى حد ما المجتمع الأميركي. كان بها كل الرياضيين والرجال المحبوبين في فريق كرة القدم".

تعرض ماسك، الذي كان ضمن فريق المدرسة للشطرنج في عام 1985، للتنمر الشديد. وبلغت المضايقات ذروتها عندما تم إلقاؤه من أعلى درج، وتعرض للضرب المبرح حتى تم نقله إلى المستشفى.

انتقل والد ماسك مع شقيقه كيمبال إلى مدرسة بريتوريا الثانوية، حيث كان محبوبًا للغاية، وفقًا لجيديون فوري، الذي حضر دروس علوم الكمبيوتر مع ماسك.

"قال فوري: ""لقد كان شخصية عادية للغاية، لم يكن بأي حال من الأحوال رياضيًا خارقًا، أو مهووسًا خارقًا، أو شخصًا متمردًا خارقًا... كان لديه مجموعة من الأصدقاء"".

كانت وسائل الإعلام في جنوب أفريقيا خاضعة لرقابة حكومية صارمة. وكانت الصحف تظهر وقد تم حجب الأجزاء الخاضعة للرقابة، وخاصة التقارير التي تتحدث عن الاضطرابات المتزايدة في البلدات والاعتقالات الجماعية، إلى أن تم حظر هذه التقارير أيضاً.

وعلى النقيض من ذلك، كانت مدرسة بريتوريا للبنين التي تدفع الرسوم متحررة في ذلك الوقت. ففي عام 1981 أصبحت أول مدرسة حكومية تقبل تلميذاً أسود.

كان ماسك قد وصف نفسه في السابق بأنه "ليس محافظًا" ودعم المرشح الديمقراطي في كل انتخابات رئاسية منذ فوز باراك أوباما في عام 2008، حتى انتقل إلى اليمين. لكن ماسك يشكك بوضوح في الديمقراطية والزعماء الذين تنتجهم.

في ثلاثينيات القرن العشرين، ترأس جده حركة سياسية هامشية مناهضة للديمقراطية في كندا ذات طابع فاشي، والتي كانت تطالب بحكومة من التكنوقراط النخبة. ثم انتقل إلى جنوب أفريقيا في ظل نظام الفصل العنصري لأن النظام العنصري كان يروق له.

ويبدو أن ماسك سعيد الآن بتبني النسخة الأميركية من الحاكم "القوي" من خلال دعم ادعاء ترامب بأن إرادة الرئيس لها الأولوية.

وتكهن بعض زملاء ماسك في المدرسة بأن وجهات نظره الحالية بشأن جنوب أفريقيا قد تتأثر بغيابه عن الصعود والهبوط في المفاوضات لإنهاء نظام الفصل العنصري و"معجزة" نيلسون مانديلا عندما أصبح أول رئيس أسود للبلاد في عام 1994.

ومنذ ذلك الحين، فشلت الحكومات التي يقودها حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذي ينتمي إليه مانديلا في معالجة أسوأ أشكال التفاوت الاقتصادي في العالم.

ورغم أن سياسات التمكين الاقتصادي للسود توفر إعفاءات ضريبية وعقود حكومية للشركات المملوكة للسود، فإن احتمالات البطالة بين السود أعلى بخمس مرات من احتمالات البطالة بين البيض. كما تعاني جنوب أفريقيا من أحد أعلى معدلات القتل في العالم.

ليس من غير المألوف أن نسمع مواطنين من جنوب أفريقيا البيض يقولون إنهم يتعرضون للتمييز ، ويستشهدون في كثير من الأحيان بقوانين العمل الإيجابي.

في منتصف شباط (فبراير)، تجمع المئات خارج السفارة الأميركية في بريتوريا حاملين لافتات تحمل شعارات مثل "الحمد لله على الرئيس ترامب" و"اجعل جنوب أفريقيا عظيمة مرة أخرى".

في حين أنه من النادر أن نسمع البيض من جنوب أفريقيا يقولون إنهم يريدون العودة إلى نظام الفصل العنصري، فإنه ليس من غير المألوف أيضاً أن نسمع كبار السن يعبرون عن الحنين إلى ذلك الوقت.

ماذا قال الأب إرول ماسك عن الابن؟

وقال إرول ماسك في مقابلة بالفيديو من منزله الفسيح في كيب تاون، عندما سُئل عن طفولة ابنه إيلون: "لقد كانت فترة جيدة، لأننا لم نرتكب أي جريمة. ولم تكن هناك مشاكل. كان الناس، السود والبيض، يتعايشون بشكل جيد للغاية مع بعضهم البعض". "كل شيء سار على ما يرام. هذه هي الحقيقة. بالطبع لا يريد الناس سماع ذلك، لكن هذه هي الحقيقة".

كانت علاقة ماسك وشقيقيه الأصغر سنًا، كيمبال وتوسكا، مع والدهم متوترة. أخبر كيمبال كاتب سيرة ماسك والتر إيزاكسون أن والدهما كان يصرخ عليهما لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات، واصفًا إياهما بأنهما عديما القيمة ومثيران للشفقة. كما اتهمته والدتهما ماي بالاعتداء الجسدي.

وقال إيرول عندما سئل عن هذه الاتهامات التي نفاها مرارا وتكرارا: "هذا هراء".

"لقد تغيرت الأمور عندما تولى بايدن السلطة وأدرك إيلون ماسك أنهم يحاولون تدمير أمريكا"، قال إيرول. "الآن نتبادل الرسائل كل يوم. بالطبع، ليس قادرًا دائمًا على الرد، لذا فإن مساعده الشخصي سيجيبني".

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أعدت ""الخليج 365"" هذا التقرير ترجمة ونقلاً عن مقال راشيل سافاج - صحيفة الغارديان البريطانية"

https://www.theguardian.com/technology/2025/mar/10/making-of-elon-musk-childhood-apartheid-south-africa