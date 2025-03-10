لبنان - شهيد وإصابة بقصف إسرائيلي

القاهرة - كتب محمد نسيم - استشهد شخص وأصيب آخر السبت 8 مارس 2025 ، جراء استهداف مسيّرة إسرائيلية لمركبة في بلدة خربة سلم قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.

وأقر الجيش الإسرائيلي باستهداف المركبة، وجاء في بيان له "هاجمت طائرة لسلاح الجو ’مخربا’ من حزب الله عمل في إعمار بنية تحتية لتوجيه أنشطة لحزب الله في جنوب لبنان".

واعتبر أن "الجيش سيواصل العمل لإزالة التهديدات على دولة إسرائيل، وسيمنع أي محاولة لإعادة تأهيل وتموضع حزب الله".

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي مساء الجمعة غارات متتالية على عدة بلدات جنوبي لبنان، طالت مناطق جبل الريحان وزبقين وياطر.

فيما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف واديا في بلدة البابلية، وبلدة تبنا.

كما أفادت بأن 3 أشخاص أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي الجمعة في بلدة كفركلا الحدودية بقضاء مرجعيون في محافظة النبطية جنوبي البلاد.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، ارتكبت إسرائيل أكثر من ألف انتهاك للاتفاق، ما خلّف 84 شهيدا و284 جريحا على الأقل؛ استنادا إلى بيانات رسمية لبنانية.

المصدر : وكالات