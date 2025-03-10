شاهد: جماعة الحوثي تمهل إسرائيل 4 أيام لإدخال المساعدات إلى غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أمهلت جماعة الحوثي في اليمن ، مساء اليوم الجمعة 7 مارس 2025 ، إسرائيل ، مهلة أربعة أيام ، لإعادة فتح المعابر وإدخال المساعدات الى قطاع غزة .

وقال قائد جماعة الحوثي عبد الملك بدر الدين الحوثي ، في كلمة مصورة :" لا يمكن أن نتفرج على ما يحصل من تصعيد ومنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة والعودة إلى التجويع من جديد ، وسنعطى مهلة 4 أيام للوسطاء فيما يبذلونه من جهود".

وتابع :" سنعود لاستئناف عملياتنا البحرية ضد العدو( إسرائيل) إذا استمر بعد المهلة في منع دخول المساعدات إلى غزة والإغلاق التام للمعابر".

المصدر : وكالات