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شاهد: جماعة الحوثي تمهل إسرائيل 4 أيام لإدخال المساعدات إلى غزة

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شاهد: جماعة الحوثي تمهل إسرائيل 4 أيام لإدخال المساعدات إلى غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أمهلت جماعة الحوثي في اليمن ، مساء اليوم الجمعة 7 مارس 2025 ، إسرائيل ، مهلة أربعة أيام ، لإعادة فتح المعابر وإدخال المساعدات الى قطاع غزة .

وقال قائد جماعة الحوثي عبد الملك بدر الدين الحوثي ، في كلمة مصورة :" لا يمكن أن نتفرج على ما يحصل من تصعيد ومنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة والعودة إلى التجويع من جديد ، وسنعطى مهلة 4 أيام للوسطاء فيما يبذلونه من جهود".

وتابع :" سنعود لاستئناف عملياتنا البحرية ضد العدو( إسرائيل) إذا استمر بعد المهلة في منع دخول المساعدات إلى غزة والإغلاق التام للمعابر".

 

المصدر : وكالات

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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