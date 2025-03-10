ولي العهد يستقبل وزير الخارجية الأمريكي

استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في جدة اليوم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

وكان روبيو وصل إلى السعودية وذلك من أجل حضور المحادثات الروسية - الأوكرانية التي تنطلق غداً في جدة، إذ سيلتقي مع نظرائه الأوكرانيين بغرض "تعزيز المضي نحو هدف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

في هذه الأثناء، قال وزير الخارجية الأمريكي: "أتمنى أن يمضي الاجتماع مع الأوكرانيين على نحو جيد"، وأعرب في الوقت ذاته عن تفاؤله باجتماع الغد وأضاف: "ممتنون للسعودية لاستضافتها المؤتمر"، وستركز المباحثات في جدة، على بحث سبل تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة وأوكرانيا.