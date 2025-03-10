روبيو يؤكد تفاؤله باجتماع جدة والهدنة في أوكرانيا

فيما يرتقب أن تنطلق غدا الثلاثاء المحادثات بين وفدي أميركا وأوكرانيا في مدينة جدة، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الاثنين: "أتمنى أن يمضي الاجتماع مع الأوكرانيين على نحو جيد.

لا سلام بلا تنازل.. هذا ما يريده ترمب من زيلينسكي في جدة".

كما قال الوزير للصحفيين وهو في طريقه إلى السعودية، "متفائلون باجتماع الغد وممتنون للسعودية لاستضافتها المؤتمر".

وتابع: "يمكن البدء بهدنة في أوكرانيا ومن ثم الانتقال إلى التفاوض".

كما أشار إلى أن بريطانيا وفرنسا لعبت دورا إيجابيا في المحادثات مع أوكرانيا، مؤكداً أن لا وقف للنار في أوكرانيا دون تنازلات من الطرفين.

وبين روبيو أن لا موعد محددا للقاء بين دونالد ترمب وفلاديمير بوتين.

إلى ذلك، قال: "الإدارة الأمريكية لديها أدواتها للضغط على روسيا ونأمل عدم استخدامها".

وأوضح الوزير الأمريكي أن توقيع اتفاق المعادن الأوكرانية ليس الهدف الأول لهذا الاجتماع.

ووصل روبيو السعودية اليوم الاثنين، فقد أفاد بيان للمتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأمريكية، تامي بروس، بأن روبيو سيحل بجدة في الفترة من 10 إلى 12 مارس، حيث سيلتقي مع نظرائه الأوكرانيين بغرض "تعزيز المضي نحو هدف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا".

وستركز المباحثات في جدة أيضاً، على بحث سبل تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة وأوكرانيا.

وهذه الزيارة هي الثانية لروبيو للسعودية منذ تعيينه، بعد جولة شرق أوسطية أجراها منتصف فبراير الماضي.