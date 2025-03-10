ماسك: هناك هجوم إلكتروني هائل على منصة X

قال إيلون ماسك مالك منصة "إكس" إن انقطاع خدمات المنصة اليوم كانت بسبب تعرضها لما أسماه "هجوم إلكتروني هائل". وقال ماسك في منشور: "هناك هجوم إلكتروني هائل ضد X، ما زال مستمرًا".

وتعطّلت منصة التواصل الاجتماعي "إكس - X" لملايين المستخدمين حول العالم، حسبما أفاد موقع "داون ديتكتور - Downdetector" المتخصص في تتبع حالات التعطّل.

وسُجلت ملايين البلاغات عن مشاكل في استخدام المنصة في عدد من الدول منها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرهما، وفقًا لموقع "داون ديتكتور"، الذي يتتبع حالات التعطّل من خلال جمع تقارير الحالة من مصادر متعددة.

ولم تستجب منصة "إكس" على الفور لطلب "رويترز" بالتعليق.

تعتمد أرقام "داون ديتكتور" على التقارير التي يقدمها المستخدمون. قد يختلف العدد الفعلي للمستخدمين المتضررين.