وتعطّلت منصة التواصل الاجتماعي "إكس - X" لملايين المستخدمين حول العالم، حسبما أفاد موقع "داون ديتكتور - Downdetector" المتخصص في تتبع حالات التعطّل.
وسُجلت ملايين البلاغات عن مشاكل في استخدام المنصة في عدد من الدول منها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرهما، وفقًا لموقع "داون ديتكتور"، الذي يتتبع حالات التعطّل من خلال جمع تقارير الحالة من مصادر متعددة.
ولم تستجب منصة "إكس" على الفور لطلب "رويترز" بالتعليق.
تعتمد أرقام "داون ديتكتور" على التقارير التي يقدمها المستخدمون. قد يختلف العدد الفعلي للمستخدمين المتضررين.
كانت هذه تفاصيل خبر ماسك: هناك هجوم إلكتروني هائل على منصة X لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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