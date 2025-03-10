شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: العاشر من رمضان يمثل مرحلة فارقة فى تاريخ مصر الحديث والان مع تفاصيل الخبر

بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، هنأ النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة المصرية الباسلة، والشعب المصري العظيم، بهذه المناسبة الغالية التي تظل شاهداً على وحدة المصريين وقوة إرادتهم في تحقيق النصر والكرامة.

وأضاف النائب أحمد إدريس في تصريحاته اليوم، أن العاشر من رمضان يمثل مرحلة فارقة في تاريخ مصر الحديث، حيث سطر جنودنا البواسل ملحمة عظيمة انتصروا فيها رغم الظروف الصعبة، وكانت بداية لاستعادة الأرض والكرامة، وهو ما يعكس روح التضحية والفداء التي لطالما تميز بها الشعب المصري وجيشه الوطني.

كما أكد النائب أحمد إدريس على وقوف الشعب المصري العظيم بكل أطيافه خلف القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وثقته التامة في قدرة الجيش المصري على مواجهة أي تهديدات من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار.

وأضاف أن الشعب المصري يقف صفاً واحداً خلف قيادته وجيشه في مواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد البلاد.

وأشاد إدريس بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة في بناء مصر الحديثة وتعزيز أمنها، قائلاً: "إن القوات المسلحة ليست فقط درعاً للوطن، بل هي أيضاً شريك أساسي في التنمية، ودرع الأمان لشعب مصر في ظل الظروف الراهنة."

واختتم النائب أحمد إدريس تصريحه بالدعاء لمصر أن تظل دائماً في أمان واستقرار، وأن تحقق مزيداً من التقدم والازدهار في ظل قيادة حكيمة وقوات مسلحة قوية، وأن يظل شعب مصر موحداً في الدفاع عن وطنه.