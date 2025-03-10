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وفاة 25 شخصاً جراء انقلاب قارب في الكونغو

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وفاة 25 شخصاً جراء انقلاب قارب في الكونغو

ابوظبي - سيف اليزيد - لقي 25 شخصاً، معظمهم من لاعبي كرة القدم، حتفهم، اليوم الاثنين، بسبب انقلاب قارب في الكونغو.
وقال أليكسيس مبوتو، المتحدث بأسم مقاطعة ماي ندومبي: "إن اللاعبين كانوا في طريق عودتهم من مباراة في مدينة موشي مساء الأحد، حينما انقلب القارب في نهر كوا". 
ورجح مبوتو أن ضعف الرؤية في الليل ربما كان السبب في الحادث المأساوي. 
ونجا 30 شخصاً أخرين على الأقل من الحادث، حسبما قال ريناكل كواتيبا، المدير المحلي لمنطقة موشي.  
وتعتبر حوادث غرق القوارب شائعة في الكونغو الواقعة في وسط أفريقيا، وغالباً ما يتم إلقاء اللوم على السفر في وقت متأخر من الليل والسفن المكتظة بالركاب. 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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