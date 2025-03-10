وزير الخارجية الأمريكي: متفائلون باجتماع جدة ويمكن البدء بهدنة في أوكرانيا ثم التفاوض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

فيما يرتقب أن تنطلق غدا الثلاثاء المحادثات بين وفدي أمريكا وأوكرانيا في مدينة جدة بالسعودية، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الاثنين، أتمنى أن يمضي الاجتماع مع الأوكرانيين على نحو جيد.

كما قال الوزير للصحفيين وهو في طريقه إلى السعودية، “متفائلون باجتماع الغد وممتنون للسعودية لاستضافتها المؤتمر”.

وتابع: “يمكن البدء بهدنة في أوكرانيا ومن ثم الانتقال إلى التفاوض”.

كما أشار إلى أن بريطانيا وفرنسا لعبت دورا إيجابيا في المحادثات مع أوكرانيا، مؤكداً أن لا وقف للنار في أوكرانيا دون تنازلات من الطرفين.

وفقا للعربية : بين روبيو أن لا موعد محددا للقاء بين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين.

إلى ذلك، قال: “الإدارة الأمريكية لديها أدواتها للضغط على روسيا ونأمل عدم استخدامها”.

وأوضح الوزير الأمريكي أن توقيع اتفاق المعادن الأوكرانية ليس الهدف الأول لهذا الاجتماع.

ويزور روبيو السعودية اليوم الاثنين، فقد أفاد بيان للمتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأميركية، تامي بروس، بأن روبيو سيحل بجدة في الفترة من 10 إلى 12 مارس، حيث سيلتقي مع نظرائه الأوكرانيين بغرض “تعزيز المضي نحو هدف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا”.

وستركز المباحثات في جدة أيضاً، على بحث سبل تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة وأوكرانيا.

وهذه الزيارة هي الثانية لروبيو للسعودية منذ تعيينه، بعد جولة شرق أوسطية أجراها منتصف فبراير الماضي.

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