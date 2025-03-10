شكرا لقرائتكم خبر عن الصحفيين تعلن نجاح التفاوض مع “البرج سكان" وتعامل الصحفيين بالأسعار المحددة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن محمد الجارحي عضو مجلس نقابة الصحفيين رئيس لجنه العلاج ، أن التفاوض مع مراكز الأشعة البرج سكان انتهى اليوم باعتماد أسعار اتحاد نقابات المهن الطبية السارية لعام 2025، لتكون هي الأسعار المعتمدة للتعامل مع نقابة الصحفيين ، و ذلك في إطار سياسات مجلس نقابة الصحفيين الحالي، برئاسة خالد البلشي، للحفاظ على حقوق الأعضاء وعدم التفريط فيها، واستمرارًا للنهج الذي تم اتباعه وحقق مكاسب كبيرة في أزمة معامل التحاليل،

و أكد الجارحي أن الأسعار المقدمة لنقابة الصحفيين عند التجديد للعام الجديد كانت تزيد بنسبة 40% عن أسعار نقابة الأطباء، وهو ما تم رفضه في حينه، وظل بند الأشعة حاضرًا في التفاوض حتى اللحظة الأخيرة قبل توقيع نقيبي الصحفيين والمهندسين الاتفاق الخاص بالمعامل مع البرج والمختبر.

ووضح وفي هذا الصدد :

1- لم تكن هناك أي مشكلة في خدمات الأشعة طوال الفترة الماضية مع ألفا سكان أو أي مركز أشعة آخر، باستثناء البرج سكان. بل على العكس، استطعنا إعادة مركزي الدقي للأشعة ومصر للأشعة إلى المشروع بعد غيابهما لسنوات طويلة.

مع العلم أن ألفا سكان ومصر للأشعة والدقي للأشعة غير متعاقدين إلا مع اتحاد نقابات المهن الطبية.

2- بعودة البرج سكان اليوم، أصبحت جميع مراكز الأشعة متاحة في مشروع علاج الصحفيين وأسرهم.

3- ما تحقق من مكاسب في أزمة معامل التحاليل يدعو للفخر، حيث أن الأسعار التي تم الاتفاق عليها لعام 2025، كانت الصحفيون وأسرهم في المحافظات يدفعون مبالغ أعلى منها في عام 2022! أما في القاهرة، فقد ظلت الأسعار كما هي منذ عام 2023!

