إدارة ترامب توقف أكثر من 80% من برامج الوكالة الأميركية للتنمية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، اليوم الاثنين، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أوقفت أكثر من 80 بالمئة من البرامج، وألغت 5200 عقد مرتبط بالوكالة الأميركية للتنمية، في ختام مراجعة قامت بها الوزارة لأنشطتها.

وقال روبيو في منشور على منصة «إكس»: «إن القرارات أصبحت رسمية بعد مراجعة أجرتها وزارة الخارجية لمدة ستة أسابيع».

وأضاف أن القرارات توقف تعاقدات «خصصت عشرات المليارات من الدولارات لأمور لم تخدم (وفي بعض الأحوال أضرت) بالمصالح الوطنية للولايات المتحدة».

وأوضح قائلاً «نعتزم إدارة البرامج المتبقية التي سنُبقي عليها (حوالي ألف برنامج) بشكل أكثر فعالية تحت إشراف وزارة الخارجية»، موجهاً الشكر لإدارة الكفاءة الحكومية بقيادة إيلون ماسك.

وفي اليوم الأول من ولايته الثانية، أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بوقف جميع المساعدات الخارجية لمدة 90 يوماً.

وكلف ترامب، ماسك بتفكيك الوكالة الأميركية للتنمية، في إطار جهود لتقليص الحكومة الاتحادية.