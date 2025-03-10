شكرا لقرائتكم خبر عن بقوة 6.5 درجة.. زلزال يضرب شمال شرقي آيسلندا والان نبدء بالتفاصيل

زلزال اليونان

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر، اليوم، شمال شرقي العاصمة الآيسلندية ريكيافيك.وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي: "إن الزلزال وقع على بعد نحو 975 كيلومترًا شمال شرقي العاصمة، وعلى عمق 10 كيلومترات".ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.من ناحية أخرى، ضرب زلزال بلغت قوته 4.7 درجة على مقياس ريختر، أمس، غرب شبه جزيرة بيلوبونيز الواقعة جنوب اليونان.وذكر معهد الجيوديناميكية التابع للمرصد الوطني في أثينا أن الزلزال وقع عند الساعة 0213 صباحًا، بالقرب من "نيا فيجاليا" في منطقة إيليا، وكان على عمق 20 كيلومترًا.