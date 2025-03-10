اخبار العالم

بقوة 6.5 درجة.. زلزال يضرب شمال شرقي آيسلندا

0 نشر
واس- ريكيافيك 0 تبليغ

  • بقوة 6.5 درجة.. زلزال يضرب شمال شرقي آيسلندا 1/2
  • بقوة 6.5 درجة.. زلزال يضرب شمال شرقي آيسلندا 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن بقوة 6.5 درجة.. زلزال يضرب شمال شرقي آيسلندا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر، اليوم، شمال شرقي العاصمة الآيسلندية ريكيافيك.
وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي: "إن الزلزال وقع على بعد نحو 975 كيلومترًا شمال شرقي العاصمة، وعلى عمق 10 كيلومترات".
ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.

زلزال اليونان

من ناحية أخرى، ضرب زلزال بلغت قوته 4.7 درجة على مقياس ريختر، أمس، غرب شبه جزيرة بيلوبونيز الواقعة جنوب اليونان.
وذكر معهد الجيوديناميكية التابع للمرصد الوطني في أثينا أن الزلزال وقع عند الساعة 0213 صباحًا، بالقرب من "نيا فيجاليا" في منطقة إيليا، وكان على عمق 20 كيلومترًا.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا